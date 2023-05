Ingobernable S01E01: de Hollywoodisering van Mexico • Netflix , Recensie • 27-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Netflix wil de wereld veroveren. Met de vermakelijke politieke thriller Ingobernable wordt een volgende stap in die richting gezet.

In de laatste drie maanden van 2016 kreeg Netflix 7 miljoen gebruikers bij. ‘Slechts’ 2 miljoen daarvan kwamen uit de VS. Nu de streamingdienst beschikbaar is in steeds meer landen, beseft het dat haar content ook steeds meer moet aanpassen aan het juiste publiek. In Nederland merken we er niks van, maar het bedrijf heeft razendveel succes met Japanse anime en Turkse soapseries. En wat de te denken van 3%, een originele serie gemaakt voor de Braziliaanse markt. Deze was zo succesvol dat het ook de rest van Zuid-Amerika veroverde, en uiteindelijk ook drie miljoen kijkers in de VS trok. Dit is daarmee feitelijk de eerste Portugees gesproken serie die een groot publiek buiten het Portugese taalgebied heeft gevonden.

Of Ingobernable dezelfde weg gaat volgen, moet nog blijken. De eerste aflevering is in elk geval spannend en vermakelijk. Bovenal is het heerlijk over the top: de plot treedt in werking wanneer de Mexicaanse president vanuit een gebouw op de auto van zijn minister valt en ter plekke sterft. Hoofdverdachte is first lady Emilia Urqizia (gespeeld door Mexicaanse superster Kate del Castillo), die als enige samen was met haar man met wie ze in scheiding ligt. Dit is een knap geregisseerde scène. Wij zien inderdaad niemand anders in het gebouw, maar we zien ook niet hoe precies de president aan zijn eind komt, en Emilia zelf lijkt ook niet zeker te weten wat er is gebeurd. Ondertussen gaan op de achtergrond de politieke verwikkelingen gewoon door, en ontstaat een soort mengsel van House of Cards en The Fugitive.

Het mag duidelijk zijn dat Ingobernable niet bepaald een authentieke Mexicaanse productie is. Het is een zeer gehollywoodiseerde serie die in principe met wat minuscule veranderingen in ieder ander land kan plaatsvinden. Het Hollywoodachtige van ook deze serie is synoniem aan prestige en aan wereldwijde populariteit. En Netflix heeft een soortgelijke reputatie. Het belang van deze serie voor Mexico is dan ook niet te onderschatten. De stijl én presentatie van Ingobernable geven de serie een duidelijke boodschap: een serie met, en over, Mexicanen is interessant voor de wereld.

Ingobernable S01, vanaf 24 maart op Netflix