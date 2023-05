House of Lies S5: een eigen Rachel Dolezal-moment • Recensie • 13-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

House of Lies bleek ook dit seizoen de comedy met de eerlijkste dialogen van De Moderne Serie. Met een mooie (en erg grappige) verwijzing naar de kwestie Rachel Dolezal.

Het finaleseizoen van House of lies gaat terug naar de kern: het team van management-consultants Marty Kaan (Don Cheadle), Jeannie Van Der Hooven (Kristen Bell), Clyde Oberholt (Ben Schwartz) en Doug Guggenheim (Josh Lawson) pakken de één-procent’ers (de superrijken van Wall Street) keihard aan met ingenieuze strategieën. En door een mogelijke overname van Marty’s adviesbureau Kaan & Associates komt het team uiteindelijk in Cuba terecht (dit is de eerste Amerikaanse productie die is opgenomen op Cuba, na de diplomatie tussen beide landen).

De comedyserie heeft sinds de eerste aflevering in 2012 regelmatig gevoelige onderwerpen aangesneden, altijd gepaard gaand met humor en eerlijkheid. Vooral genderidentiteit (denk aan de genderbending kledingstijl van Roscoe, de tienerzoon van Marty), racisme, interraciale relaties (de groeiende liefde tussen Marty en Jeannie) en ongelijkheid zijn terugkerende kwesties in House of lies. Deze grensverleggende verhaallijnen, die sommige kijkers meemaken in hun dagelijks leven (zoals het moeten verdedigen van je relatie, omdat je partner niet dezelfde ‘kleur’ heeft), zorgen ervoor dat de serie één van de eerlijkste dialogen op tv oplevert. In dit seizoen – met gastrollen voor o.a. Wanda Sykes en John Cho – is dat niet anders.

House of lies heeft dit seizoen een eigen Rachel Dolezal-situatie (blanke vrouw die zich voordoet als black ) en belicht daarmee op mooie wijze het absurde van iemand die zijn/haar niet-bestaande raciale identiteit probeert te verdedigen ( je kiest immers niet je raciale afkomst ). Hoe zo’n claim uitpakt, illustreert onderstaande confrontatie, die even raak als geestig is:



Marty confronteert Devin over zijn ‘Blackness’ in aflevering 6: Johari Window

Jeannie doorbreekt wederom stereotype ideeën over moederschap door haar onafhankelijke, sterke en seksuele identiteit niet te verliezen. De scène met de makelaar is in die zin klassiek. Wanneer haar gevraagd wordt waar haar ‘black baby’ vandaan komt, zegt ze:

‘My vagina.’

House of lies, seizoen 5, nu op HBO Go.