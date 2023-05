House of Cards S5 heeft eerste trailer

Frank Underwood weet precies wat het Amerikaanse volk nodig heeft in de trailer voor het vijfde seizoen van House of Cards.

Bij de release van het vierde seizoen was Barack Obama nog president, maar inmiddels ziet het politieke landschap er heel anders uit. Of dat van invloed is op de nieuwe afleveringen, kunnen we gaan zijn vanaf 30 mei, want dan wordt de complete vijfde reeks door Netflix vrijgegeven. In het nieuwe seizoen probeert Frank Underwood (Kevin Spacey) zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten veilig te stellen. Robin Wright is weer te zien als Claire Underwood en andere bijrollen zijn er voor Michael Kelly?, Neve Campbell? en Joel Kinnaman. Achter de schermen zijn Melissa James Gibson en Frank Pugliese bedenker Beau Willimon komen vervangen als showrunners. David Fincher (die onlangs Mindhunter maakte voor Netflix) is nog steeds een van de producenten.