Hoe goed is het nieuwe aanvalsplan van HBO?

HBO is dit jaar onder de Ziggo-vlag te zien, maar verliest het in aantallen nieuwe producties van Netflix. Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Dat HBO per 31 december vorig jaar verdween uit Nederland, was niet geheel een verrassing. Destijds gaven ze een ietwat abstracte verklaring voor dit vertrek: het was vanwege ‘zakelijke redenen’. Hoe dan ook zal de hevige concurrentie van Netflix hier iets mee te maken hebben. Het is – sowieso in Nederland – onduidelijk hoeveel mensen er nu precies geabonneerd waren op deze VOD-dienst. Dat geldt eveneens voor het aantal klanten die zijn overgestapt naar Ziggo Movies & Series XL. Daar wordt de HBO-catalogus sindsdien ondergebracht.

Het staat dan ook buiten kijf dat Ziggo Movies & Series XL nu een omvangrijke VOD-dienst is geworden. Wie bijvoorbeeld Westworld of het nieuwe seizoen van Game of Thrones wil zien, kan bij hun terecht. Maar om succesvol te blijven is het voor HBO uitermate belangrijk dat er ook nieuwe content wordt toegevoegd, om de concurrentie met alleseter Netflix – en nieuwkomers als Amazon - aan te kunnen gaan. Tegen die voortdurend uitdijende Netflixcatalogus is bijvoorbeeld nauwelijks op te boksen. Waarmee gaat HBO zich dan revancheren?

Sowieso verschijnen er de komende tijd nieuwe seizoenen van Girls , Veep en Silicon Valley. In de zomer staan Ballers en Vice Principals op de agenda. Maar dat zijn niet per definitie de publiekstrekkers. Vanaf volgende week gaat Big Little Lies in première en dat is een serie met grote potentie – waar HBO in de strijd met Netflix ook een significant bedrag voor heeft moeten betalen. Big Little Lies kan een nieuwe magneet worden voor HBO – in Nederland dus Ziggo Movies & Series XL. En dan verschijnen en verschenen er de komende maanden nog enkele belangwekkende documentaires, zoals Beware The Slenderman en Rock and a Hard Place.

Toch is er in VOD-land een soort dilemma ontstaan. De beste series (van weleer) vind je bij Ziggo: The Wire, Band of Brothers, en The Sopranos. Maar voor nieuwe, goede en originele content kan je wellicht beter bij Netflix terecht met titels als Stranger Things The OA en Luke Cage . De veel grotere catalogus van Netflix bevat daarentegen wel erg veel minder noemenswaardige series en films, terwijl HBO juist grossiert in kwaliteit. Daar lijkt het dan ook op af te stevenen: De strijd tussen HBO en Netflix wordt de komende tijd goeddeels een strijd tussen kwaliteit versus kwantiteit.