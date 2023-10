Het uur van de Wolf: Lokaal 205: documentaire in oktober te zien bij de NPO

In oktober kun je bij de NPO kijken naar de documentaire Lokaal 205, waarin regisseur Paul Cohen de kijker meeneemt naar een plek waar toekomstige musicalsterren worden voorbereid op een carrière in de spotlights: lokaal 205 van de Fontys Hogeschool in Tilburg. Docent Marc Krone probeert daar met zijn inventieve lesmethode, die hij heeft opgedaan bij de beroemde actrice en docente Stella Adler, het uiterste uit zijn studenten te halen. Hij moet zijn leerlingen daarbij door een kwetsbaar en persoonlijk proces begeleiden, iets dat in deze tijd van grensoverschrijdend gedrag een balanceer-act is. Lokaal 205 speelt zich bijna volledig af binnen de muren van het repetitielokaal. De film laat zien hoe de studenten zich onder begeleiding van Krone ontwikkelen tot acteurs met zelfvertrouwen die uit hun eigen ervaringen durven te putten.