HBO debuteert volledige trailer voor Girls S6 • Nieuws • 10-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Girls krijgt dit jaar een zesde en laatste seizoen op HBO. De zender gaf de volledige trailer vrij.

Na een aantal (korte) films te hebben geschreven en geregisseerd kreeg Lena Dunham in 2012 met Girls een eigen show op HBO. Ze verwerkte veel van haar eigen leven in de komische dramaserie, die draait om de vriendschap tussen vier jonge vrouwen in New York. Dunham zelf geeft in de serie gestalte aan Hannah Horvath en haar vriendinnen Marnie, Jessa en Shoshanna worden gespeeld door respectievelijk Allison Williams, Jemima Kirke en Zosia Mamet. Dunham onthulde onlangs dat Kirke in de beginjaren van de serie een keer op het punt stond om de cast te verlaten. Toch bleef ze uiteindelijk tot en met het afsluitende seizoen, waarin ook Adam Driver, volgende maand in de Nederlandse bioscopen te zien in zowel het door Jim Jarmusch geregisseerde Paterson als het door Martin Scorsese geregisseerde Silence , weer zijn opwachting maakt.

Het zesde en laatste seizoen van Girls gaat op 12 februari van start op HBO. In de trailer is onder meer te zien hoe Hannah een soort van solliciteert bij iemand van een tijdschrift, gespeeld door comédienne Chelsea Peretti.