Haters Back Off! S1: absurd en hilarisch tegelijk • Netflix , Recensie • 15-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De nieuwste Netflix original is een hilarische serie over de sociaal gestoorde Miranda (Colleen Ballinger) en haar omgeving waarin sociaal aanvaard gedrag juist te kakken wordt gezet.

Hoewel Miranda zelf gelooft dat ze heel normaal en leuk is (‘I’m a person who oozes positivity’) wordt het tegendeel vanaf de eerste minuut bewezen. Ze laveert stampvoetend door de afleveringen waarin ze in onmodieuze outfits en met rode lippenstift tot ver buiten de grenzen van haar lippen tiert. Maar haar omgeving kan er ook wat van. Miranda’s oom Jim (Steve Little) is al even contactgestoord en zet alles op alles om zijn eigen mislukte poging om faam te verkrijgen goed te maken via de carrière van zijn nichtje. Het vijfstappenplan naar beroemdheid begint met het plaatsen van een YouTube-video. En vanaf dat moment komt Miranda tegenover haar vijanden te staan: de anonieme haters van het wereldwijde web.

De slungelige Patrick (Erik Stocklin) verafgood de afstotelijke Miranda en brengt haar dagelijks haar felblauwe ijsje met kauwgombal dat zij met smaak op een bijzonder gore wijze verslindt. Moeder Bethany (Angela Kinsey) is al even maf als haar dochter maar op een zweverige manier. Ze doet alsof ze niet-gediagnosticeerde fibromyalgie heeft, waarmee ze de aandacht van andere mannen probeert te trekken. Het enige normale gezinslid is zus Emily (Francesca Reale), die juist door haar familie wordt gezien als de weirdo. Juist door deze constante herinnering van de realiteit wordt een gezinssituatie gecreëerd die voor extreem awkward maar hilarische scènes zorgt. Vooral de onbedoeld seksistische opmerkingen zijn tenenkrommend als Emily haar familie wijst op de ongepastheid ervan.

Haters Back Off! is een hilarische spin-off van de YouTube-video’s die cabaretier Colleen Ballinger sinds 2008 plaatst. De satirische video’s zijn een perfect onderwerp voor een moderne serie die narcistische beginnende sterretjes op hun plaats zet. De YouTube-video’s krijgen gemiddeld zo’n 600.000 kijkers, maar de serie is zeker ook een aanrader voor degenen die nog niet bekend zijn met Miranda.

Haters Back Off! S1, vanaf 14 oktober op Netflix.