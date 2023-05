Hand of God stopt na twee seizoenen • Nieuws • 17-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amazon heeft bevestigd dat er geen derde seizoen komt van Hand of God. Het tweede en dus laatste seizoen van de dramaserie zal ergens in 2017 in première gaan.

De hoofdrol in Hand of God is voor Sons of Anarchy -acteur Ron Perlman. Hij speelt Pernell Harris; een mentaal onstabiele rechter, die op eigen houtje jacht maakt op de man die zijn schoondochter verkrachtte. Hij maakt daarbij gebruik van vreemde visioenen, die volgens hem door God aan hem door worden gegeven via zijn comateuze zoon. Bijrollen zijn er voor Dana Delany ( Body of Proof ) als Pernells vrouw en Garett Dillahunt ( Deadwood ) als zijn geheime medeplichtige. Voor het tweede seizoen werden onder andere Nia Long ( Third Watch ) en Brian Baumgartner ( The Office ) aan de cast toegevoegd.

Hand of God werd bedacht door Ben Watkins, jarenlang één van de vaste schrijvers van Burn Notice. Het komt zelden voor dat Amazon een serie al na twee seizoenen stopzet, maar de streamingdienst heeft met onder meer The Man in the Hight Castle Goliath en Good Girls Revolt nog genoeg alternatieve drama’s op het programma staan.