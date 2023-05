Gunpowder: datum en trailer voor BBC-serie

Het driedelige drama van de BBC is een speciaal project voor Harington, omdat hij zelf een verre afstammeling is van Robert Catesby, het personage dat hij speelt in de serie. In 1605 bedacht Catesby uit onvrede een plan om de heersende Britse aristocratie uit de weg te ruimen door het parlement op te blazen. Tom Cullen ( Downton Abbey ) geeft gestalte aan de beroemde Guy Fakwes, bekend van de maskers. Fawkes was een belangrijke pion in de uiteindelijk verijdelde aanslag, die in Engeland jaarlijks op 5 november wordt herdacht door vuurwerk af te steken. Liv Tyler ( The Leftovers ) is in de serie te zien als Catesby’s bezorgde nichtje Anne Vaux. Mark Gatiss ( Sherlock ) speelt een spion van de koning en Peter Mullan ( Ozark ) geeft gestalte aan Catesby’s meer vredelievende vader.