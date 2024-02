Griselda S01E01-02: Sofia Vergara schittert in zinderende en naargeestige drugsthriller Netflix , Serie , Recensie • 24-01-2024 • leestijd 2 minuten • 2829 keer bekeken • bewaren

© Netflix

De actrice kruipt in de huid van drugsbaron Griselda Blanco, die in de jaren 80 in Miami puissant rijk werd van de cocaïnehandel.

De levensloop van drugsbaron Griselda Blanco (Sofia Vergara) lijkt wel wat op die van de gefictionaliseerde Tony Montana in Scarface (1983). Net als Montana zoekt Blanco in de jaren 80 haar heil in Miami. Vanuit het Colombiaanse Medellín verhuist ze, met in haar bagage een lading cocaïne, naar de Amerikaanse zonovergoten kuststad. Blanco heeft er dan al een heel leven op zitten, en in de openingsaflevering is te zien hoe ze haar tweede echtgenoot noodgedwongen vermoordt. Kortom: de hoofdpersoon heeft zo haar redenen om Colombia te verlaten. In Miami heeft ze het plan opgevat om rijk te worden met cocaïnehandel.

Er is echter een nijpend probleem: de drugswereld is een mannenwereld. Blanco wordt door mannelijke schurken voortdurend weggezet als ‘huisvrouw’. Al snel laat ze evenwel zien waar ze toe in staat is; zo bewerkt ze een crimineel die haar bedroog met een honkbalknuppel. De rancune en vastberadenheid staan in het gezicht van actrice Vergara gegrift, die nu eens een dramatische rol mag spelen, zonder ironie en zelfspot zoals in Modern Family, waar de meeste kijkers haar van zullen kennen. Haar Griseldastraalt een bittere ernst uit.

© Netflix

De reeks laat zich omschrijven als hardvochtig en naargeestig. Blanco oogt geen enkel moment veilig; er zijn voortdurend kapers op de kust. En Blanco’s tegenstanders schuwen niet extreem geweld te gebruiken – ook een scène met een machete passeert de revue. Dat Griselda is gemaakt door de makers van Narcos en Narcos: Mexico komt niet als een verrassing. Er zijn nog meer verhalen te vertellen over de relatie tussen drugsgebruikers in de Verenigde Staten en drugsproducenten in Latijns-Amerika.

Griselda is in deze weerzinwekkende canon vol verraad en bloedbaden de nieuwste, zinderende additie.