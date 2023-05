Gooijer ziet: Rundfunk • NPO , TV • 01-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Is het per definitie humor als iemand plotseling richting camera kotst? Nee natuurlijk, maar de grofheid van de KRO-NCRV comedy-serie Rundfunk werkt vaker wel dan niet.

Als tijdreizen mogelijk zou zijn, zou je wel belangrijker zaken op de agenda hebben staan dan het laten zien van Rundfunk aan leden van de (toen nog gescheiden) omroepen KRO en NCRV in, pak hem beet, het jaar 1986. Maar het hoofd dat die leden zouden trekken tijdens het kijken, zou wel de moeite waard zijn. De ontkerkelijking en ons vermogen om politiek incorrecte waanzin op televisie te accepteren zijn hand in hand een heel stuk verder gerend in de afgelopen dertig jaar. Rundfunk is een verschrikkelijk grove, absurdistische en erg moderne comedyserie van Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde over lief en vooral leed van leerlingen en onderwijzers op een anonieme middelbare school anno nu. Van Kalmthout en Van de Velde spelen zelf leerlingen Erik en Tim, Claire Bender speelt briljant onderkoeld Tims vriendin en mede-leerling Marietje en bekende acteurs als Kees Hulst (de conrector) en Pierre Bokma (de nazistische leraar Duits Heydrich) de onderwijzers. Het type humor wordt onmiddellijk duidelijk tijdens de kleine twee minuten van dit clipje

Seksisme, racisme, aanranding, geweld en woordspelingen zijn allemaal verwerpelijke zaken en als je ze uitvergroot tot absurde proporties zie je vanzelf waarom ze verwerpelijk zijn. Een ander gevolg van die uitvergroting is dat ze er grappig van worden, zij het voor een select gezelschap. Enige context is wel noodzakelijk, want de eerder genoemde kots-scène in de aflevering van gisteravond was alleen maar vies en niet leuk. Toen daarna een actrice met het syndroom van Down werd ingezet om een lerares die een beetje ‘down’ was te spelen, kreeg je als kijker wel een djééézus-gevoel, maar aangezien de actrice zich prima leek te vermaken vraag je jezelf tegelijk af waarom je het eigenlijk ongemakkelijk vindt dat ze is ingezet voor de rol. Rundfunk zoekt met succes de grenzen van de humor op, en dat is vaak erg leuk en in deze extreemheid ook wel nieuw op de Nederlandse televisie. Als toegift trof God in de finale van de aflevering van gisteren iedereen die vloekte met Zijn bliksem, maar dat is dan ook wel wel het enige wat de ongeoefende christelijke KRO-NCRV-kijkers uit 1986 hadden getrokken.

