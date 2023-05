Gooijer ziet: de nieuwe Independence Day

Independence Day: Resurgence lijkt de moeder der moderne rampenfilms te worden. Maar wat te doen als E.T. echt langskomt?

Hoe waarschijnlijk is het dat buitenaardse beschavingen maar één doel hebben: het vernietigen van onze toeristische attracties? Als je Hollywood moet geloven is het antwoord: zeer waarschijnlijk. Volgende week gaat, twintig jaar na het origineel, het vervolg op de kaskraker Independence Day in de bioscoop draaien, gemaakt door de merkwaardige Duitse regisseur Roland Emmerich. Al zijn films ( Godzilla , The Day After Tomorrow , 2012) gaan over wereldwijde destructie; Emmerich is de vader van de moderne rampenfilm. Independence Day: Resurgence wordt, als de trailer niet bedriegt, de moeder der moderne rampenfilms (en een parade van vernietigde toeristische attracties). Kan leuk uitpakken - aanstaande donderdag op deze plaats een vooruitblik - maar verrassend wordt het ongetwijfeld niet, want het recept voor dit soort cultuurclashes is eenvoudig: de ijdele en verwende mensheid wordt aangevallen door een technisch superieure beschaving van op insecten of reptielen gelijkende nazi-achtigen. Vervolgens zet de mensheid alle onderlinge ruzies opzij, vereent de krachten en slaagt er op extreem ongeloofwaardige wijze in de buitenaardse overmacht te keren, waarna trompetgeschal weerklinkt. Probeer je lachen maar eens in te houden als de Amerikaanse president in de oorspronkelijke Independence Day de mensheid toespreekt aan de vooravond van de beslissende veldslag. Er is, sinds de Britse schrijver H.G. Wells zijn klassieker War of the Worlds schreef, weinig gevarieerd in het genre ‘mensheid wordt door buitenaardse beschaving aangevallen’.