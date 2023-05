Gooijer ziet: Kortfilms van Wes Anderson • 20-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Twee films van Wes Anderson (regisseur van The Grand Budapest Hotel) verschenen net op Netflix. Probeer zijn korte werk uit op internet.

Sommigen vinden hem een visueel en komisch genie, anderen doen hem af als een leeghoofd dat alleen maar om vormgeving geeft. Zijn oog voor detail bereikte in 2014 een voorlopig hoogtepunt met The Grand Budapest Hotel maar is al sterk aanwezig in The Royal Tenenbaums (over een krankzinnig(e) rijke familie) die net als The Life Aquatic with Steve Zissou (zeer vreemde komedie met Bill Murray) sinds vorige week op Netflix staat.

Beide films zijn aan te raden, maar of je de visuele humor (of leeghoofdigheid) van de Amerikaanse regisseur wat vindt, kan je ook al zien op YouTube. Een paar kijktips:

De dertien minuten durende film Hotel Chevalier, met Jason Schwartzman en Natalie Portman, is een prequel bij / aanvulling op Andersons bioscoopfilm The Darjeeling Limited uit 2007. Prachtig filmpje over een even sensuele als surreële ontmoeting in een Parijs hotel:



Anderson maakte, weer met Jason Schwartzman, de film Castello Cavalcanti (zeven minuten) in opdracht van het Italiaanse modehuis Prada, een hommage aan diverse films van Fellini (vooral Amarcord). Lichtvoetig en fijnzinnig, met een opvallend gebrek aan reclame en precies lang genoeg:

Mooi en, nou en, tamelijk leeghoofdig.