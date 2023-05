Gooijer ziet: glorieus absurdisme in TreurTeeVee • NPO , TV , Recensie • 14-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Of is het surrealisme? Of juist hyperrealisme? In elk geval is het prettig absurd en prachtig vormgegeven. Feestelijk thema van aflevering één: Falen.

TreurTeeVee is geboren in de tv-kweekvijvers van 3lab , bestond eerder als webserie en is vanaf gisteren de oersoep ontstegen en geëvolueerd naar NPO 3. En dat is een goede zaak, want de makers, muziektheatergezelschap Circus Treurdier ( YouTube channel ), zijn een verademing op de treurbuis. Kijk maar:

De eerste aflevering is geheel gewijd aan het thema Falen – vorige thema's waren onder andere Zelfhaat en Seksualiteit – en we zien derhalve een uit het lood geslagen psychologe met een dure witte kat en een aanzwellende midlife-crisis, een meedogenloos falend basketballertje, de vader from hell (‘ouwe hengst!’) en, via de aalgladde tv-host Frederik Kaak, een harde en hoogst actuele trap in de richting van hulp-tv.

Maar je ziet vooral erg veel élan: er wordt goed geacteerd, de teksten doen voortdurend grijnzen en alles speelt zich af in een waanzinnig mooi vormgegeven urban decor; het lijkt wel of je naar de films van regisseur Roy Andersson zit te kijken, en dat is een groot compliment. Glorieuze treurnis kortom, vloedgolven van vrolijk verdriet voor de Moderne Mens. Gaat dat zien