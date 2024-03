Geub: komische serie met Philippe Geubels start in april op VRT 1

De komedie Geub (in Nederland terug te kijken op Videoland) gaat maandag 1 april van start op de Belgische televisie bij VRT 1. De Vlaamse komiek Philippe Geubels (De Slimste Mens, Is er een dokter in de zaal?) geeft in de serie gestalte aan een aangedikte versie van zichzelf. In de eerste aflevering krijgt Geubels een tegenslag te verwerken wanneer zijn vrouw er plots met iemand anders vandoor gaat. Vervolgens raakt ook zijn carrière in een dip, maar zijn manager (Jonas Geirnaert) denkt dit te kunnen verhelpen door hem te boeken als 'headliner' op de begrafenis van de bij een parachuteongeval omgekomen oud-wielrenner Tom Boonen. Het optreden verloopt echter allesbehalve vlekkeloos en dat geldt ook voor zijn eerste date sinds de breuk met zijn vrouw. Geub werd geschreven door Jan Dircksens en Jan Reymen (Geubels en de Belgen) en Humo-cartoonist Jeroom Snelders.