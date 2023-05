Geen vierde seizoen voor Netflix-serie Bloodline • Nieuws • 15-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft aangekondigd na het derde seizoen te stoppen met hun familiedrama Bloodline. De streamingdienst bevestigde het nieuws tegenover Variety.

De serie speelt zich af in de bloedhete Florida Keys, waar de hardwerkende familie Rayburn een aantal vreselijke geheimen probeert te bewaren. Bloodline -bedenkers Todd A. Kessler, Daniel Zelman en Glenn Kessler gaven eerder aan genoeg verhalen te hebben om vijf of zes seizoenen vol te maken, mocht Netflix daar behoefte aan hebben. Nu Netflix heeft besloten toch te gaan stoppen met Bloodline , is het onduidelijk of er gezocht gaat worden naar een nieuw onderkomen voor de broeierige dramaserie. De opnamen in Florida zijn om belastingtechnische redenen onlangs ook een stuk duurder geworden.

Het derde en laatste seizoen moet in 2017 in première gaan, hoewel de exacte datum nog niet bekend is. Zowel Kyle Chandler als Ben Mendelsohn maken komend weekend kans op een Emmy voor hun acteerwerk in het tweede seizoen . Mendelsohn is vervolgens eind dit jaar te zien als de bad guy in de nieuwe Star Wars -film en staat momenteel met regisseur Steven Spielberg op de set van diens nieuwe film Ready Player One.