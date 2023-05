Game of Thrones trailer breekt record voor HBO

Volgens HBO werd de nieuwe trailer voor het zevende seizoen van Game of Thones binnen 24 uur wereldwijd 61 miljoen keer bekeken.

Volgens de insiders werd een promo voor een tv-serie nog nooit eerder zo vaak bekeken in zo'n korte tijd. Het voorgaande teasertje voor het zevende seizoen van Game of Thrones klokt nu 69 miljoen wereldwijde views, maar die is inmiddels alweer zo’n twee maanden oud. De trailer voor het zesde seizoen wist vorig jaar uiteindelijk 63,5 miljoen kijkers te bereiken. Het best bekeken filmpje dat HBO ooit online heeft gezet is het Donald Drumpf-segment van Last Week Tonight with John Oliver, dat een slordige 98 miljoen keer werd bekeken. Wat betreft andere zenders had ABC succes met de opwarm-trailer voor de terugkeer van Roseanne, hoewel die het moest doen met ‘slechts’ 33 miljoen views.