FX maakt einde aan Sex & Drugs & Rock & Roll • Nieuws • 12-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er komt geen derde seizoen van Sex & Drugs & Rock & Roll. Volgens Deadline heeft FX na de finale van het tweede seizoen een einde gemaakt aan de muzikale komedieserie.

Sex & Drugs & Rock & Roll was het geesteskind van Denis Leary. De komiek bedacht en schreef de serie, waarin zelf te zien was al Johnny Rock, de frontman van de uiteengevallen rockband The Heathens. De serie volgde Rock terwijl hij op zijn oude dag de band weer probeerde te herenigen voor een comeback, inmiddels geholpen door zijn opnieuw opgedoken, en muzikaal meer talentvolle, dochter Gigi (Elizabeth Gillies). Andere rollen waren er voor John Corbett, Elaine Hendrix en komiek Robert Kelly. Lees ook onze terugblik op de première van het tweede seizoen.

Na verschillende speelfilms en stand-up acts maakte Leary in 2001 samen met Peter Tolan de komische politieserie The Job op ABC. Die serie werd al na twee seizoenen stopgezet, maar later had Leary op FX meer succes met Rescue Me. De serie over de levens van brandweermannen in New York maakte zeven seizoenen vol. Recentelijk was Leary nog de bedenker en schrijver van de inmiddels gestopte komedie Sirens op USA, waarin hij zelf nu eens een keer geen rol had als acteur.