Franse serie The Mantis komt naar Netflix

Het Franse misdaaddrama The Mantis met Carole Bouquet komt later dit jaar naar Netflix.

Bouquet is in eigen land onder meer bekend van het komische drama Too Beautiful for You. Het grote publiek zal zich haar waarschijnlijk vooral herinneren als de met een kruisboog gewapende femme fatale Melina Havelock in For Your Eyes Only, een van de beter Bond-films van Roger Moore. In de zesdelige serie speelt ze een vrouwelijke seriemoordenaar, die luistert naar de bijnaam The Mantis. Vijfentwintig jaar geleden werd The Mantis opgesloten, maar nu krijgt ze de kans om haar cel tijdelijk te verlaten. Parijs wordt namelijk geteisterd door een nieuwe seriemoordenaar die haar stijl lijkt te kopiëren en de politie wil daarom van haar expertise gebruik maken. Ze gaat akkoord, maar heeft wel een voorwaarde; haar eigen zoon (inmiddels zelf een agent) moet met haar samenwerken.

The Mantis is in Frankrijk al op televisie geweest, maar Netflix heeft nu de internationale uitzendrechten van de serie bemachtigd. De afleveringen zijn te zien vanaf 29 december.