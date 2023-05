Follow the leader: The Wire • Muziek • 28-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Het zesde deel gaat over The Blind Boys of Alabama, bekend van The Wire.

Het Amerikaanse misdaaddrama The Wire staat – samen met titels als The Sopranos en Breaking Bad – regelmatig in lijsten met de beste series aller tijden. Onderwerp was de keiharde drugswereld in Baltimore, die geportretteerd werd vanuit zowel agenten als dealers. De intromuziek, het nummer ‘Way down in the hole’ is geschreven door Tom Waits, maar de uitvoerende artiest was ieder seizoen anders.

Het eerste seizoen (en de allerlaatste aflevering) van The Wire gebruikte de uitvoering van The Blind Boys of Alabama, een opname die afkomstig is van het album Spirit of the century uit 2001. Voor de oprichting van de gospelgroep moeten we echter nog een stuk verder terug: de eerste incarnatie van The Blind Boys of Alabama ontstond al in 1939.

De groep werd onder de naam The Happyland Jubilee Singers opgericht door een groep jongens van het Alabama Institute for the Negro Blind – een school voor gekleurde blinde kinderen. In de eerste jaren zongen ze vooral voor soldaten die in het zuiden van de VS trainden voor de Tweede Wereldoorlog. In 1945 besloten de leden van de groep te stoppen met hun opleidingen en zich volledig op de gospel te richten. In 1948 veranderde de naam in de Five Blind Boys of Alabama.

In de jaren 50 werden de Blind Boys steeds populairder in de gospelscene en in de jaren 60 stond de groep centraal in de civil rights movement, met optredens waarmee de leden geld inzamelden voor Martin Luther King Jr. Succes bij de massa’s kwam pas later, in de jaren 80, toen de groep meewerkte aan de musical The Gospel of Colonus , die meerdere theaterprijzen won.

Met Spirit of the century , het album waar ‘Way down in the hole’ op stond, wonnen The Blind Boys of Alabama een Grammy. De groep bestaat nog steeds, al zijn er nog maar twee oorspronkelijke leden in leven. In de ruim zeventigjarige carrière werkten The Blind Boys samen met grootheden als Solomon Burke, Lou Reed, Tom Waits, Prince en Tom Petty.