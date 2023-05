Follow the leader: The office • Muziek • 07-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Het tweede deel gaat over Fin Muir en Big George, bekend van The office.

De originele Britse versie van The office (2001-2003) maakte in een klap een ster van komiek Ricky Gervais, die de rol van de naar populariteit snakkende manager David Brent speelde. Ook voor Martin Freeman (The Hobbit, Sherlock, Fargo) was het zijn eerste grote rol. De afleveringen van de serie werden geopend met het nummer ‘Handbags and gladrags’.

Het nummer zelf was al bekend: Mike d’Arbo schreef ‘Handbags and gladrags’ in 1967 voor Manfred Mann. Die bracht het echter nooit uit, maar Chris Farlowe en Rod Stewart scoorden er eind jaren 60 allebei een hit mee. Ook The Stereophonics brachten het nummer als single uit, nadat het dankzij The office weer bekend geworden was.

Achter de versie die Office-bedenkers Ricky Gervais en Stephen Merchant gebruikten, zit een opvallende samenwerking. Ze wilden eigenlijk het nummer ‘Sitting’ van Cat Stevens gebruiken, maar dat liet hun krappe budget niet toe. Daarom besloten ze om een nieuwe opname te laten maken van ‘Handbags and gladrags’: een samenwerking tussen de Engelse componist ‘Big’ George Webley en de Schotse hardrockzanger Fin Muir.

Webley verzorgde ook de themamuziek van Britse programma’s als Have I got news for you, Room 101 en The Graham Norton show, voordat hij in 2011 op 53-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. Muir maakte normaal gesproken iets anders dan het ingetogen ‘Handbags and gladrags’: hij was een van de oprichters van Waysted, een hair-metalband in de stijl van Def Leppard en Poison.

Met die band kende Muir in de jaren 80 bescheiden successen, zoals de nummers ‘Hang ‘em high’ en ‘Heaven tonight’. Ook werd er opgetreden met Steve Harris, de oprichter van het legendarische Iron Maiden. Desondanks was het altijd onrustig in Waysted. Zo waren er constante personeelswisselingen, en besloten de heren na vijf jaar al dat het wel genoeg was geweest.

In 2003 kwam er een reünie, en sindsdien zijn er drie nieuwe albums verschenen. Toch lijken de muzikanten nog niks van hun temperament verloren te hebben: vorig jaar ruzieden oprichters Muir en Pete Way (naar wie de band vernoemd is) nog openlijk op Facebook over het uitbrengen van concertopnames. Zo rustig als Muir in het intro van The Office zingt, zo onstuimig is zijn verdere muzikale carrière.