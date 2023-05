Follow the leader: Community • Muziek • 08-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? Deel 11: The 88, bekend van Community.

Schijn bedriegt, in het introliedje van Community. De sitcom, een vrij luchtige (maar goed geschreven en geacteerde) serie, lijkt elke aflevering met een minstens zo vrolijk deuntje te beginnen. Maar de songtekst van ’At least it was here’ is verrassend duister: ‘Give me some rope / Tie me to dream / Give me the hope to run out of steam / Somebody said it could be here / We could be roped up, tied up, dead in a year’.

Juist, dit schijnbaar vrolijke nummer gaat over zelfmoord. Dan Harmon, de bedenker van Community , heeft aangegeven dat de tekst reflecteert hoe hij denkt over de wereld van de tv-series. ‘We could be dead in a year’ duidt op het feit dat een tv-serie op vrijwel ieder moment afgeschreven kan worden. Maar, zoals de songtitel zegt: ‘At least it was here’.

De band achter het nummer is The 88, een groep die lange tijd geldt als een goed bewaard geheim in de popmuziek. De Amerikanen hebben een kleine, doch fanatieke aanhang en zien ook enkele nummers gebruikt worden op de soundtrack van series als The OC en Grey’s Anatomy , maar The 88 weigert zich bij een platenlabel aan te sluiten. ‘We brachten in 2008 een album uit op Island Records, maar dat werkte niet voor ons. We zijn erachter gekomen dat we het liefst onafhankelijk zijn,’ vertellen de bandleden.

En toch groeit The 88, zeker na het gebruik van ‘At least it was here’ bij Community. ‘Het is een goede manier om onze tournees te bekostigen,’ leggen de muzikanten uit. En op die manier verschijnt de band ook op de radar van Ray Davies, de frontman van de legendarische band The Kinks. De Engelsman nodigt de band uit om op te treden in zijn voorprogramma. In eerste instantie doen ze dat tijdens zijn Amerikaanse tour, maar Davies nodigt The 88 ook uit voor een show in The Royal Albert Hall in Londen.

The 88 treedt ook nog eens op met artiesten als Elvis Costello, Pixies-frontman Black Francis en The Smashing Pumpkins. In totaal bracht de band al zeven albums uit, al lijkt Close to you (2016) voorlopig het laatste wapenfeit te zijn. De leden hebben aangekondigd er even tussenuit te gaan: frontman Keith Slettedahl en bassist Todd O’Keefe zijn allebei met solowerk bezig.