Follow the leader: The Walking Dead

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 33: Bear McCreary, bekend van The Walking Dead.

Zombies zijn de laatste jaren populairder dan ooit, en een van de belangrijkste redenen daarvoor is The Walking Dead. De televisieserie, gebaseerd op de stripboeken van Robert Kirkman, zendt dit najaar het achtste seizoen uit. En volgens de producenten zit er nog genoeg rek in de verhalen van personages als Rick Grimes en Daryl Dixon om nog jaren door te gaan met de serie.

De snelle, agressieve intromuziek van de reeks zorgt er steevast voor dat je meteen op het puntje van je stoel zit. En dat is een bewust effect, geeft componist Bear McCreary aan. ‘Je hoort meteen die snelle strijkers. Het is de bedoeling dat die je een nerveus, angstig gevoel geven. En dat korte melodietje is eigenlijk het belangrijkste deel van de intromuziek. Het blijft zich constant herhalen, waardoor het hopelijk een soort oorwurm wordt voor de kijkers.’

En die snelheid leverde McCreary nog klachten op tijdens de opnames. ‘Ik had er tijdens het schrijven helemaal niet bij stilgestaan, maar het is nogal een uitdaging om dit stuk te spelen op een strijkinstrument,’ legt de Amerikaan uit. ‘Dus toen we het daadwerkelijk gingen opnemen, kreeg ik te horen dat het als een sessie aerobics voelde. Maar uiteindelijk speelden ze het fantastisch.’

Die opnames vonden plaats met een relatief kleine groep muzikanten. ‘We kozen bewust voor een intiem kamerorkest met alleen maar strijkers,’ vervolgt McCreary. ‘Daarmee wilde ik teruggrijpen naar de klassiekers in het genre, zoals de soundtrack van Psycho, of de muziek die Ennio Morricone gemaakt heeft. Heel veel van die oude werken zijn met slechts een klein groepje muzikanten opgenomen.’

Het bleef overigens niet bij die ene opnamesessie. ‘Als je oplet, hoor je de intromuziek van The Walking Dead per aflevering veranderen. Vaak is het iets subtiels, dat het net iets anders begint of eindigt, maar er zit steeds variatie in,’ legt McCreary uit. ‘De serie zelf is dynamisch, mensen moeten zich constant aanpassen aan andere omstandigheden, dus ik wilde ook steeds een nieuwe laag aan de muziek toevoegen.’

Naast zijn werk voor The Walking Dead werkte McCreary ook onder andere aan de muziek voor de remake van Battlestar Galactica, Agents of S.H.I.E.L.D. en Human Target en de film 10 Cloverfield Lane. Daarnaast won de 38-jarige componist in 2013 een Emmy voor de muziek van de miniserie Da Vinci’s Demons.