Follow the leader: Pokémon

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 28: Jason Paige, bekend van Pokémon.

‘Gotta catch ‘em all,’ zijn rond 1999 dé sleutelwoorden die op ieder schoolplein te horen zijn. De tekenfilmserie, over Ash Ketchum die de beste Pokémontrainer ter wereld wil worden, is overal: op televisies, spelcomputers en op het populaire kaartspel. De stem die bij het fenomeen hoort is die van de Amerikaanse zanger Jason Paige.

Als Paige in 1998 ingehuurd wordt om het nummer in te zingen, heeft hij nog geen idee wat de serie precies inhoudt. ‘Het enige dat ik wist was dat er een scène was waarvan heel veel Japanse kinderen een epileptische aanval kregen.’ In Japan bestaat Pokémon namelijk al vanaf 1995, waar het enorm populair is.

Toch heeft Paige weinig verwachtingen als hij het intro-liedje inzingt. ‘Niemand had gedacht dat het zo’n ontzettende hype zou worden.’ Daarom gaat Paige in eerste instantie ook akkoord met een standaardcontract dat hem ‘een bedrag van drie cijfers’ oplevert. Wanneer Pokémon een paar jaar later meer dan tien miljard dollar waard is, besluit hij om er toch meer uit te halen. ‘Hoe bepaal je hoeveel het nummer waard is?’ vraagt Paige zich in gesprek met New York Post af. ‘Het kwam niet alleen voorbij in de tv-serie, maar ook uit plastic horloges die geluid maakten of displays die “Gotta catch ‘em all” zeggen wanneer je een winkel binnenkomt.’

Daarom begint hij rechtszaken tegen de zeven bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de Pokémon-franchise. In 2000 komt het tot een buitengerechtelijke schikking: Paige krijgt dit keer een bedrag dat rond de vijftigduizend dollar ligt. ‘Het was meer geld dan ik ooit in mijn leven had verdiend,’ vervolgt hij. ‘Het duurde maar een uur of vier om het op te nemen, dus mijn uurtarief lag op meer dan tienduizend dollar.’

Naast zijn werk voor Pokémon, werkt Paige onder andere samen met Michael Jackson (hij rapt op liveversies van het nummer ‘Black or white’) en Paul McCartney. Maar het zijn de jingles die het grootste deel van zijn carrière blijven vormen. Hij scoort wederom met het absurde ‘Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea’ voor het medicijn Pepto Bismol. Ook neemt hij voor frisdrankmerk Mountain Dew een cover op van ‘Bohemian Rhapsody’, het Top 2000-nummer van Queen.

Over de Top 2000 gesproken: in 2015 beginnen fans van Pokémon een petitie om het introliedje van de serie in de lijst der lijsten te krijgen. Met succes: het nummer komt binnen op plaats 1666. Een jaar later staat het nummer nog hoger, wellicht door de successen van het mobiele spel Pokémon Go: plek 232.