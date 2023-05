Follow the leader: Orange is the New Black • Muziek • 03-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 22: Regina Spektor, bekend van Orange is the New Black.

Close-ups van vrouwengezichten schieten voorbij. Daar tussendoor zien we handen in handboeien, vingerafdrukken die afgenomen worden. Ondertussen is een songtekst te horen die gaat over dieren in kooien. De setting van Orange is The New Black, een vrouwengevangenis, wordt tijdens het intro al meteen duidelijk. Mede dankzij ‘You’ve got time’ van Regina Spektor.

De Russisch-Amerikaanse singer-songwriter heeft op dat moment al zes albums uitgebracht, waarvan Begin to Hope, haar derde, in 2006 de definitieve doorbraak van Spektor inluidt. Daarvoor weet ze al indruk te maken in voorprogramma’s van The Strokes en Kings of Leon, maar na Begin to Hope bereikt ze een groter publiek. Waaronder Jenji Kohan, de latere bedenker van Orange is the New Black. Ze is op dat moment nog bezig met haar serie Weeds, waarvoor ze Spektor benadert voor een cover van het intronummer ‘Little boxes’

‘Terwijl ik Orange is the New Black aan het schrijven was, luisterde ik obsessief naar albums van Regina Spektor,’ verklaart Kohan later in gesprek met Entertainment Weekly. ‘Dus ik dacht onmiddellijk aan haar voor het intronummer van de serie.’ De producent kiest er niet voor om een bestaand nummer van de zangeres te gebruiken, maar ze vraagt of Spektor een nummer wil schrijven voor de serie.

‘Ik was gelijk enthousiast,’ vertelt Spektor aan Rolling Stone. ‘Haar werk is fantastisch en ze is een ontzettend intelligent iemand. (…) Ik had oorspronkelijk al wat ideeën. Terwijl ze bezig waren met de opnames, stuurde Jenji me ruwe versies van de afleveringen op, zodat ik in de wereld van de serie kon duiken en kon ervaren hoe de karakters waren.’

Over het uiteindelijke resultaat is Spektor in eerste instantie onzeker, maar wanneer ze het intro ziet, waarin de muziek en de beelden gecombineerd zijn, snapt ze dat het past. ‘Ik dacht ineens: wow, dit past! En daar ben ik blij om, want het is een geweldige serie, die een mooi inzicht geeft in het leven in het gevangenissysteem. Het is een van die dingen waarvan je hoopt dat iedereen ze goed vindt. Gelukkig lijkt dat het geval.’

Niet alleen Orange is the New Black blijkt een succes, ook het intronummer valt in de smaak. Spektor ontvangt een Emmy-nominatie in de categorie ‘best song written for visual media’ (de daadwerkelijke winst gaat naar ‘Skyfall’ van Adele). Sindsdien heeft Spektor nog haar succesvolle zevende album Remember Us To Life uitgebracht.

