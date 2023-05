Follow the leader: The Office US • Muziek • 19-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 20: Jay Ferguson, bekend van The Office US.

Een paar weken geleden zijn we al ingegaan op ‘Handbags and gladrags’ , het intro voor de originele Britse versie van The Office, vandaag is de Amerikaanse remake aan de beurt. De versie met Steve Carell als lompe baas Michael Scott is een enorme hit, die het negen jaar volhoudt (al houdt Carell het na zeven jaar voor gezien). De instrumentale intromuziek is gemaakt door de Amerikaanse muzikant Jay Ferguson.

In een halve minuut gaat het nummer van rustige, melancholieke piano naar een opzwepende elektrische gitaar. Ondertussen zijn beelden te zien van Scranton, het nietszeggende plaatsje in de Verenigde Staten waar deze versie van The Office zich afspeelt. ‘Het is een atypische introtune,’ vertelt Ferguson in gesprek met BMI. ‘Het heeft een bepaalde kwetsbaarheid, een verlangen dat snel overgaat in een overdreven optimisme, dat vervolgens weer in elkaar stort. Dat is in een notendop waar het programma over gaat.’

Ferguson heeft er al een flinke carrière op zitten als hij in 2005 de muziek van The Office verzorgt. De 69-jarige muzikant begint op zijn twaalfde met klassieke pianoles, maar stapt al snel over naar de banjo. In de jaren 60 is hij actief als zanger en percussionist in Spirit, een redelijk succesvolle rockband. De groep speelt in 1969 zelfs een klein rolletje in de speelfilm Model Shop, waar Spirit ook de soundtrack voor maakt. In de jaren 70 richt Ferguson zich op andere projecten: hij richt de band Jo Jo Gunne op (waarmee hij het hitje ‘Run run run’ scoort) en scoort als soloartiest met het nummer ‘Thunder island’.

Pas in de jaren 80 begint Ferguson zich te richten op het maken van soundtracks. Hij maakt onder andere het nummer ‘Pictures of you’ voor de soundtrack van The Terminator en schrijft alle muziek voor het vijfde deel in de Nightmare On Elm Street-filmreeks. The Office is zijn grootste succes als componist, al kiezen de makers bijna voor andere muziek.

In zijn in 2015 verschenen autobiografie schrijft Rainn Wilson, die de rol van Dwight Schrute speelt in de serie, dat de makers oorspronkelijk het nummer ‘Mr. Blue sky’ van Electric Light Orchestra willen gebruiken als intromuziek. Maar wanneer blijkt dat de geflopte serie LAX dat nummer al gebruikt, zoeken ze verder. Andere opties zijn nog ‘Better things’ van The Kinks en ‘Float on’ van de indieband Modest Mouse. Is het een goede keus geweest? Oordeel zelf.