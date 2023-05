Follow the leader: The Jinx • Muziek • 27-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 33: Eels, bekend van The Jinx.

De HBO-documentaireserie The Jinx (2015) volgt Robert Durst, de Amerikaanse miljonair die beschuldigd werd van drie moorden. Op de dag dat het laatste deel van de miniserie wordt uitgezonden, wordt Durst ook daadwerkelijk gearresteerd. Na de laatste aflevering, waarin de miljonair per ongeluk bekent, lijkt het lot van Durst bezegeld. De reeks is een enorm succes en wint twee Emmys.

De serie opent met ‘Fresh blood’ een onheilspellende track van de rockband Eels. Het is niet de eerste keer dat de groep rond songwriter Mark Oliver Everett in een soundtrack gebruikt wordt. Eels komt onder andere al voorbij in de films American Beauty (met het nummer ‘Cancer for the cure’), Shrek (‘My beloved monster’) en Scream 2 (‘Your lucky day in hell’). Het is zelfs niet de eerste keer dat ‘Fresh blood’ op een soundtrack staat: in 2010 komt het nummer al langs in een gelijknamige aflevering van de serie True Blood.

‘Eens in de zoveel tijd is onze band ineens verbonden aan groot nieuws, zoals toen George W. Bush onze songteksten citeerde om Al Gore aan te vallen,’ zegt Everett in gesprek met Hollywood Reporter. ‘Maar ik heb nog nooit zoiets groots meegemaakt als The Jinx - mijn mond viel letterlijk open,’ vertelt de songwriter over de climax van de reeks. Everett trekt parallellen tussen zichzelf en Durst. Ze hadden allebei een beroemde vader, waar ze van vervreemdden. De vader van Durst was Seymour Durst, een van de meest succesvolle vastgoedhandelaren van New York. Everett is de zoon van Hugh Everett, de natuurkundige achter de parallelle universa-theorie.

‘Zijn moeder pleegt zelfmoord, hij wordt het zwarte schaap van de familie, ze proberen hem uit te wissen, en het bedrijf dat hij zou erven gaat naar z’n broer,’ vertelt Everett over Durst. ‘En hij is schijnbaar een psychopathische moordenaar geworden. Het is allemaal zo tragisch. Er is uiteraard geen enkel excuus denkbaar om mensen te vermoorden, maar het is moeilijk om geen medelijden met hem te hebben.’

Voordat ‘Fresh blood’ onlosmakelijk verbonden was met The Jinx, schreef Everett het nummer om een statement te maken. ‘In 2009 was ik nogal klaar met de indierock. Het werd allemaal te eerlijk, te intiem.’ In de clip, die geregisseerd is door Jesse Dylan (de zoon van), speelt de zanger een weerwolf die een mooie vrouw achtervolgt. ‘Het nummer was een poging om weer wat ballen te geven aan de indierock,’ vervolgt hij. ‘Ik werd de weerwolf om het verlangen, waar het leven vandaan komt, te laten zien.’