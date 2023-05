Follow the leader: Gilmore Girls • Muziek • 11-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 43: Carole King, bekend van Gilmore Girls.

De komische dramaserie Gilmore Girls volgde de beslommeringen van de alleenstaande moeder Lorelai Gilmore en haar dochter Rory in het fictieve Amerikaanse stadje Stars Hollow. De reeks liep oorspronkelijk van 2000 tot 2007, en keerde een jaar geleden terug voor vier nieuwe afleveringen op Netflix. De intromuziek van de originele seizoenen komt van een bekend singer-songwriter: Carole King.

Het intronummer, ‘Where you lead’, bestaat echter al bijna dertig jaar wanneer de eerste aflevering van Gilmore Girls wordt uitgezonden. De Amerikaanse songwriter Carole King schrijft het nummer voor Tapestry, het album waarmee ze in 1971 doorbreekt. De plaat staat maar liefst vijftien weken bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. In de jaren die volgen, groeit King uit tot de succesvolste Amerikaanse zangeres van de 20ste eeuw.

Maar aan het eind van die 20ste eeuw laat King ‘Where you lead’ steeds vaker links liggen. De boodschap van het nummer, een liefdesliedje, is ‘wijs de weg, ik volg je’. De zangeres voelt dat dit een ondergeschikte rol voor vrouwen uitstraalt. ‘Nadat ik het nummer opgenomen had, besloten wij vrouwen dat het helemaal niet nodig was om achter mannen aan te lopen,’ legt King uit. Maar wanneer Amy Sherman-Palladino, de bedenker van Gilmore Girls, haar benadert om ‘Where you lead’ als intronummer te gebruiken, besluit King om het nummer om te gooien.

Ze neemt contact op met haar dochter, zangeres Louise Goffin. De singer-songwriter wil de romantische boodschap van ‘Where you lead’ vervangen door een tekst over de band tussen een moeder en haar dochter – het thema dat centraal staat in Gilmore Girls. En dus schrapt King de onderstaande regel:

‘I never thought I could get satisfaction from just one man

But if anyone could keep me happy, you’re the one who can’

En vervangt ze die met de volgende:

‘You never know how it’s all gonna turn out, but that’s ok

Just as long as we’re together, we can find a way’

Goffin beschrijft de opnames van de nieuwe versie van ‘Where you lead’ als een familieaangelegenheid. ‘Ik nam het nummer op met mijn moeder, de vader van mijn kind produceerde het en de opnames vonden plaats in een huis waar ik jarenlang gewoond heb. Het was een prachtige ervaring.’ Naast het maken van de intromuziek, hebben King en Goffin ook rolletjes in de serie. King speelt Sophie Bloom, die een muziekwinkel heeft in Stars Hollow. Goffin figureert als de zus van een muzikant.