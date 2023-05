Follow the leader: Curb Your Enthusiasm • Muziek • 15-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 16: Luciano Michelini, bekend van Curb Your Enthusiasm.

Nadat Seinfeld er in 1998 mee ophield, besloot bedenker Larry David in 2000 met een nieuwe serie te beginnen: Curb Your Enthusiasm. Oorspronkelijk bedacht als een eenmalige special voor HBO, maar inmiddels werkt David aan het negende seizoen van de cultserie, waarin hij de hoofdrol speelt als zichzelf. De acteur is lomp en onbeschoft en krijgt het regelmatig aan stok met andere beroemdheden als Michael J. Fox, Ted Danson, Ricky Gervais en zijn voormalige castleden van Seinfeld.

De geïmproviseerde komedie begint en eindigt steevast met het muziekstuk ‘Frolic’ van de componist Luciano Michelini. De Italiaan schreef het stuk al in 1974 voor de speelfilm La Bellisima Estate. David ontdekt het nummer toevalligerwijs als het gebruikt wordt in de reclame voor een bank. ‘Het geeft het gevoel dat je iets behoorlijks idioots te wachten staat,’ geeft hij aan.

‘In 2000 kreeg ik ineens te horen dat een Amerikaans bedrijf de rechten voor La Bellisima Estate had gekocht,’ vertelt Michelini. ‘Ik had nooit verwacht dat ‘Frolic’ de reden zou zijn. Een paar weken later nam het team van Larry David contact met me op, ze wilden weten of ik nog leefde, aangezien de film al bijna veertig jaar oud was. (…) Ik kan moeilijk uitleggen waarom ‘Frolic’ zo succesvol en herkenbaar is geworden. Er zit komisch DNA in. Volgens mij was het simpelweg het juiste nummer voor de juiste tv-serie op het juiste moment.’

‘Frolic’ is sinds Curb Your Enthusiasm namelijk een eigen leven gaan leiden op internet. Makers van memes raakten geïnspireerd door de manier waarop de afleveringen steevast eindigen: een ongemakkelijke of vijandige situatie waarin het nummer begint te spelen en het scherm op zwart gaat. Zo paste het onlangs uitstekend bij de verwarring rond de Oscar voor Beste Film of de Miss Universe-uitreiking in 2015, waarbij de verkeerde winnares werd aangewezen.

Michelini is vereerd door de manier waarop internetgebruikers aan de haal zijn gegaan met zijn muziekstuk. ‘Ik heb heel veel filmpjes op YouTube gezien met ‘Frolic’ erin. In mijn ogen is het de perfect manier om het nummer te gebruiken,’ vertelt de componist.