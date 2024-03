Flikken Maastricht: vijftiende seizoen gaat eind maart van start op VRT 1

Het vijftiende seizoen van Flikken Maastricht gaat op zondag 31 maart, na afloop van de finale van Juliet, van start op VRT 1. De politieserie speelt zich af in (de omgeving van) de hoofdstad van Limburg en volgt agenten Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier). In de eerste aflevering van seizoen vijftien zit Eva met een aantal jonge vrouwen opgesloten in een vrachtwagen die op het punt staat te verdwijnen naar het Midden-Oosten, terwijl Wolfs zich bevindt in het brandende huis van Lies Dewulf. Ondertussen is op het politiebureau het computersysteem volledig ontregeld door een hack. Lukt het Wolfs om weg te komen en Eva te helpen ontsnappen? Het vijftiende seizoen bestaat uit elf afleveringen. Flikken Maastricht is een Nederlandse spin-off van de Vlaamse serie Flikken Gent. Op de Nederlandse televisie is momenteel wekelijks het achttiende seizoen van de serie te zien.