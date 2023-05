Filmtip: The Danish Girl (HBO) • HBO , Film • 02-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Opnieuw een onderscheidende rol voor Eddie Redmayne.

De roodharige acteur met de sproetjes Eddie Redmayne had na zijn Oscar-winnende vertolking van de grotendeels verlamde natuurkundige Stephen Hawking in The Theory of Everything een jaar later opnieuw een onderscheidende rol te pakken: in het stijlvolle The Danish Girl speelt hij een landschapsschilder in het Kopenhagen van de jaren twintig die zijn vrouwelijke kanten ontdekt. En zich daarom, aanvankelijk overigens gezellig samen met zijn knappe vrouw (Alicia Vikander), in de allermooiste jurken wurmt en als Lili door het leven gaat.

The Danish Girl, zondag 2 oktober, HBO1, 20:30 uur