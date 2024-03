Fifteen-Love: Britse dramaserie wekelijks te zien op NPO Start

De Britse dramaserie Fifteen-Love komt naar de NPO: de reeks is vanaf donderdag 4 april wekelijks te volgen op NPO Start en zal later in het jaar (datum nog onbekend) tevens worden uitgezonden op NPO 2. Fifteen-Love speelt zich af in de professionele tenniswereld en volgt Justine Pearce (Ella Lily Hyland, binnenkort te zien met Keira Knightley in Black Doves), die als speelster de halve finale van de French Open haalde, maar daarna door een polsblessure aan de kant kwam te staan. Vijf jaar later loopt ze haar oude coach (Aidan Turner uit Poldark) tegen het lijf, wiens nieuwe protegé dan net de French Open heeft gewonnen, en zet ze een kettingreactie in werking wanneer ze hem beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Fifteen-Love werd bedacht en geschreven door Hania Elkington (The Innocents, The Essex Serpent). De serie bestaat uit zes afleveringen.