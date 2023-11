Ferry: de serie: duister, intrigerend, maar ook minder spannend Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

© Nyk Dekeyser / Netflix

Na drie reguliere tv-seizoenen Undercover en een prequel-film is er nu het achtdelige Ferry: de serie waarin we leren hoe onze favoriete drugscrimineel zijn imperium probeert op te bouwen.

Die verongelijkte eigenwijze blik, de vooruitgestoken buik, het binnensmondse Brabantse gemompel. De rol van knuffelcrimineel Ferry Bouman zit Frank Lammers als gegoten. Datzelfde geldt overigens voor actrice Elise Schaap in de rol van zijn geliefde Danielle, die ook in deze spin-off-serie de show steelt. Zij maakt eigenlijk de meeste ontwikkelingen door in dit extra puzzelstukje in het universum van Ferry, waarin we leren hoe hij na de periode in Amsterdam (kijk hiervoor de film) in Brabant probeert voet aan de grond te krijgen in het drugscircuit.

Deze kans doet zich voor als drugsbaron Arie Tack (Steef Cuijpers) wordt aangehouden en motorbende Pusaka zoekt naar een nieuwe leverancier. Maar zodra Tack op borgtocht vrijkomt, ziet Ferry zich geconfronteerd met een lastige situatie. En worden zijn vaste kompanen – zwager Lars (Yannick van de Velde), zwijgende rechterhand John (Raymond Thiry) en Danielle – gedwongen harde keuzes te maken.

© Nyk Dekeyser / Netflix

Het is allesbehalve een straf om Ferry: de serie te kijken. De toon is aangenaam grimmig – de in emotioneel opzicht beste verhaallijn ontspint zich rond een klein meisje dat gewond is geraakt door het drugsafval van Ferry – en net als bij Undercoveris de serie technisch pico bello verzorgd. De vaste acteurs hebben zichtbaar plezier in de terugkeer naar hun geliefde personages – diverse types uit Undercover keren kort terug in Ferry (onder wie ook de recent overleden actrice Wimie Wilhelm, als advocate).

© Nyk Dekeyser / Netflix

Toch kent de serie ook minpunten, die naarmate de reeks vordert meer gaan knagen. Sommige plotlijntjes lijken bijna bedacht om tijd te rekken – een goed voorbeeld daarvan is de expeditie van Ferry en zijn maten naar de parkeerplaats waar zijn door de politie ingerekende auto met xtc-pillen staat. Bovendien wordt Ferry: de serie nergens écht spannend. Van de vaste personages, zoals Lars, John of Ferry zelf, weet je immers dat ze aan het eind van alle perikelen nog zullen leven. Omgekeerd geldt dat ook een beetje voor nieuwe personages, die ondanks hun prominente rol in het bestaan van Ferry niet worden genoemd in Undercover. Zou daar een reden voor zijn?

© Nyk Dekeyser / Netflix

Bovendien stoort het af en toe dat de acteurs wél zes jaar ouder zijn geworden, terwijl het verhaal zich dus enige tijd vóór Undercover seizoen 1 afspeelt. Bij Ferry: de film viel dit nog niet erg op. Maar zeker bij close-ups op overbelichte locaties is het klimmen der jaren bij de twee belangrijkste acteurs toch te zien.