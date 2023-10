Faraway Downs: uitgebreide tv-bewerking van Australia met Nicole Kidman

Baz Luhrmann (Moulin Rouge) komt met een speciaal voor televisie bewerkte versie van het door hem geregisseerde Australia (2008) met Nicole Kidman en Hugh Jackman: de ruim tweeënhalf uur durende bioscoopfilm wordt nu aangevuld met nooit eerder gebruikte scenes en verschijnt op 26 november als zesdelige miniserie (getiteld Faraway Downs) op Disney+. De volledige speelduur van de nieuwe versie is nog niet bevestigd, maar naar verluidt duurt elke aflevering zo’n veertig minuten. De film - en dus ook de serie - volgt de Britse aristocrate Sarah (Kidman), die aan het einde van de jaren dertig een ranch in Australië erft. Om de ranch te runnen schakelt ze de hulp in van een lokale veedrijver (Jackman). De reacties van de critici waren destijds redelijk verdeeld, hoewel de kostuums en de mooie plaatjes wel lof wisten te oogsten.