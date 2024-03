Fallout: trailer voor post-apocalyptische serie van Westworld-makers

Jonathan Nolal en Lisa Joy, die het door hen gemaakte Westworld vroegtijdig gecanceld zagen worden door HBO, produceerden een nieuwe post-apocalyptische dramaserie voor Amazon Prime Video. De gameverfilming Fallout is vanaf donderdag 11 april bij de streamingdienst te zien en vandaag verscheen de officiële trailer. De achtdelige reeks speelt zich af in een door een nucleaire holocaust verwoeste (alternatieve) toekomst. Ella Purnell (Yellowjackets) is te zien als Lucy, een jonge bewoner van een ondergrondse bunker die naar buiten treedt en zich begeeft in de wereld die haar voorouders 200 jaar geleden achterlieten. Daar treft ze onder meer een gemuteerde (en neusloze) premiejager (Walton Goggins uit The Shield), die al leefde voordat de bommen vielen. Verdere bijrollen zijn er voor onder meer Aaron Moten, Dale Dickey en Kyle MacLachlan. Jonathan Nolan regisseerde de eerste drie afleveringen.