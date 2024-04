Fallout S01E01-02: drie dystopische toekomstvisies voor de prijs van één Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Amazon / MGM Studios

Tv-adaptatie van gelijknamig computerspel voelt log en langdradig.

Het heeft wel iets poëtisch: Jonathan Nolan (Westworld) - de broer van Christopher, de filmmaker van Oppenheimer (over de vader van de atoombom) - werkt nu zelf mee aan een tv-serie over een dystopische wereld die 219 jaar eerder door een kernoorlog is verwoest. Een deel van de overlevenden, ook wel kluisbewoners genoemd, leeft al die tijd veilig en relatief zorgeloos onder de grond. Zo ook de opgewekte Lucy (Ella Purnell, Yellowjackets, Army of the Dead) en haar vader Hank (Kyle MacLachlan). Een brute aanval van mensen van buitenaf dwingt Lucy toch de boze buitenwereld op te zoeken.

De serie Fallout is gebaseerd op het gelijknamige computerspel uit 1997, waarin een kluisbewoner (vault dweller) zijn\haar veilige thuishonk verlaat om in de radioactieve woestenij diverse opdrachten uit te voeren. Nu kan ik zelf geen uitspraken doen over de kwaliteit van de videogame-franchise, maar de tv-versie voelt als een allegaartje; alsof de makers (Geneva Robertson-Dworet en Graham Wagner) geen keuze konden maken in wat voor een dystopische visie ze wilden verbeelden, en daarom maar van alles wat deden.

© JoJo Whilden / Prime Video

Je hebt de retro-futuristische kluisbewoners, de militaire monniken van het Broederschap van Staal en een gemuteerde en zo goed als onsterfelijke cowboy (Walton Goggins, Justified, Vice Principals). En dan hebben we het nog niets eens over de heksen en reusachtige moorddadige kakkerlakken gehad. In het begin van de serie voelen deze onderdelen als losse elementen, die allemaal helaas ook lang niet even interessant zijn.

© JoJo Whilden / Prime Video

Walton Goggins is, zoals altijd, fijn om naar te kijken, en Ella Purnell maakt optimaal gebruik van haar grote poppenogen als de naïeve, maar wel volhardende Lucy. Maar we hadden best zonder het levensverhaal van Maximus, de middelmatige rekruut van het Broederschap van Staal, gekund. Het maakt de eerste twee afleveringen (van respectievelijk 75 en 66 minuten) onnodig langdradig en log.