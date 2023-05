F is for Family krijgt derde seizoen • Nieuws • 30-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komiek Bill Burr liet op Twitter weten dat Netflix een derde seizoen van F is For Family heeft besteld.

Netflix heeft zelf het nieuws nog niet officieel naar buiten gebracht, dus de premièredatum en het aantal afleveringen zijn nog onbekend. Het tweede seizoen van de komische animatieserie verscheen eind mei en was met tien afleveringen een stuk omvangrijker dan de zes episodes tellende eerste reeks. Burr bedacht F is for Family in samenwerking met Michael Price (The Simpsons). De verhaallijnen zijn losjes gebaseerd op ervaringen uit zijn eigen jeugd. Burr is in de serie ook zelf te horen als Frank; het grofgebekte hoofd van de familie Murphy. We zien hoe hij in de jaren zeventig uit alle macht zijn vrouw Sue (Laura Dern) en zijn drie kinderen (onder anderen Justin Long) probeert te onderhouden.