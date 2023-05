Eerste teaser voor tweede seizoen van Billions • Nieuws • 17-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Damian Lewis opent de aanval op Paul Giamatti in het tweede seizoen van Billions. Bekijk de eerste beelden uit de nieuwe reeks afleveringen.

In het vorige seizoen zagen we hoe openbaar aanklager Chuck Rhoades (Giamatti) uit alle macht probeerde om miljonair Bobby Axelrod (Lewis) achter tralies te krijgen. Axelrod is weliswaar een financieel genie, maar schroomt er niet voor om hier en daar wat dubieuze middelen in te zetten om nog rijker te worden. In het tweede seizoen realiseert hij zich dat hij zelf het heft in handen moet nemen, om van de hardnekkige Rhoades af te komen. Maggie Siff ( Mad Men , Sons of Anarchy ) is in Billions te zien als de echtgenote van Rhoades en Malin Akerman ( Trophy Wif e, Watchmen ) speelt de vrouw van Axelrod. Andere bijrollen zijn er voor David Costabile ( The Wire , Breaking Bad ) en Toby Leonard Moore ( Daredevil , The Pacific ). De serie werd bedacht door scenaristen Brian Koppelman en David Levien ( Rounders , Ocean's Thirteen ).

De tweede reeks – met daarin tevens gastrollen van Danny Strong ( Gilmore Girls ) en Mary-Louise Parker ( Weeds ) – gaat op 19 februari van start op Showtime. Bekijk ook een al eerder vrijgegeven blik achter de schermen bij het tweede seizoen.