Eerste blik op Woody Allen in Amazon-serie • 09-08-2016

De 80-jarige filmregisseur Woody Allen ( Annie Hall ) maakte voor de streamingdienst van Amazon zijn allereerste televisieserie. Het project heeft inmiddels een titel ( Crisis in Six Scenes ), een premièredatum (30 september) en een eerste clipje.

Verder weten we vrij weinig over de serie, behalve dan dat het verhaal zich afspeelt in het Amerika van de jaren 60, waar een doorsnee gezin bezoek krijgt van een gast die het huishouden compleet op zijn kop zet. Naast Allen zelf zijn er rollen voor zangeres Miley Cyrus ( A Very Murray Christmas ) en Elaine May. May acteerde voor het laatst in 2000, toen eveneens onder regie van Allen in Small Time Crooks. Ook Small Time Crooks ’ Michael Rapaport herenigt voor de serie weer met de regisseur en verder is nog onder andere Rachel Brosnahan te zien.

Crisis in Six Scenes bestaat uit zes afleveringen van elk een half uur. Volgens Allen zal er nooit een tweede seizoen komen, want de regisseur – die er ook nog steeds elk jaar een speelfilm uitperst, vanaf donderdag is zijn nieuwe prent Café Society in de bioscoop te zien – was na de productie naar eigen zeggen helemaal leeg. In het onderstaande eerste clipje zien we hoe Allen zijn kapper (Max Casella) aanspoort om hem op James Dean te laten lijken.