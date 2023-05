Eerste blik op nieuwe reeks Gilmore Girls • Nieuws • 28-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 25 november komt Netflix met een revival van Gilmore Girls , waarbij elke van de vier nieuwe – en extra lange – afleveringen zich afspeelt in een ander jaargetijde. Een eerste teaser voor Gilmore Girls: A Year in the Life neemt ons alvast even mee terug naar Stars Hollow.

Tussen 2000 en 2007 was de originele reeks goed voor meer dan 150 afleveringen. Alle zeven seizoenen zijn momenteel te streamen op Netflix, en volgens ons – ook anno 2016 – nog steeds de moeite van het kijken waard . De teaser bevat alvast een scène met moeder Lorelai (Lauren Graham) en dochter Rory (Alexis Bledel), waarbij het feit dat dingen nu heel snel opgezocht kunnen worden via mobiel internet Rory uiteraard goed van pas komt.

Naast Graham en Bledel zijn er rollen voor Melissa McCarthy, Kelly Bishop, Sean Gunn, Keiko Agena en Scott Patterson. Ook Jared Padalecki, Milo Ventimiglia en Matt Czuchry keren weer terug. Elke aflevering duurt 90 minuten en Netflix heeft inmiddels bevestigd dat ze op 25 november allemaal tegelijk online worden gezet, ondanks dat Gilmore Girls -bedenker Amy Sherman-Palladino ze om nostalgische redenen liever één voor één had laten debuteren.