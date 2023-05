Eerste blik op Black Mirror S04

Netflix gaf een eerste teaser voor het vierde seizoen van hun anthologieserie Black Mirror vrij.

In zes nieuwe verhalen wordt weer telkens op Twilight Zone-achtige wijze de impact van moderne technologieën op onze maatschappij in beeld gebracht. De eerste aflevering heet Arkangel en werd geregisseerd door Jodie Foster. De hoofdrol is voor Rosemarie DeWitt ( The Last Tycoon ). De tweede aflevering heet USS Callister. Daarin zullen Jesse Plemons (Fargo) en Jimmi Simpson ( Westworld ) te zien zijn. De derde aflevering Crocodile heeft rollen voor Andrea Riseborough (Bloodline) en Andrew Gower (Outlander). De vierde aflevering Hang the DJ heeft rollen voor Georgina Campbell ( Broadchurch ) en Joe Cole ( Peaky Blinders ). In de vijfde aflevering Metalhead zijn Maxine Peake (The Village) en Jake Davies (The Missing) te zien en in de laatste aflevering Black Museum maken Douglas Hodge ( The Night Manager ) en Letitia Wright (Humans) hun opwachting.