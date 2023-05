Eerste beelden van vijfde seizoen Nashville

Nashville krijgt een nieuw seizoen op een nieuwe zender. Bekijk de eerste trailer voor de vijfde reeks van de muzikale dramaserie.

Nashville werd vorig jaar stopgezet door ABC, maar vervolgens weer opgepikt door CMT. De serie van scenariste Callie Khourie (Thelma & Louise) speelt zich af in de countryscène van Tennessee. Connie Britton (Friday Night Lights) keert terug als de ervaren zangeres Rayna James en Hayden Panettiere (Heroes) geeft opnieuw gestalte aan de rijzende ster Juliette Barnes. Wel liet Britton eerder weten dat ze in het vijfde seizoen in aanzienlijk minder afleveringen te zien zal zijn. Voor de rest is bijna de hele cast behouden gebleven en zelfs de vaste castleden die niet meer fulltime terug kunnen keren – zoals Will Chase – krijgen vaak nog een gastrol. De première van het vijfde seizoen is ook iets vervroegd, op 15 december is de eerste helft van de twee uur durende seizoensopener al te zien bij CMT. Op 5 januari gaat de serie officieel van start.