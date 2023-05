Eerste beelden van Big Little Lies

HBO trok een aantal klinkende namen aan voor de tragikomische miniserie Big Little Lies. Bekijk Reese Witherspoon en Nicole Kidman in de eerste teaser.

De zevendelige miniserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty en draait om verschillende vrouwen en hun families. Witherspoon speelt Madeline; een gepassioneerde en goedlachse vrouw, die haar ex-man bij haar in de buurt ziet komen wonen. De jonge dochter van haar ex komt op die manier in de klas bij haar eigen jongste kind. Kidman geeft gestalte aan Celeste, een moeder die samen met haar man (Alexander Skarsgård) meer invloed probeert te krijgen op school. Het trio vrouwen wordt compleet gemaakt door Shailene Woodley ( Divergent ), die te zien is als een net in het strandplaatsje gearriveerde alleenstaande moeder. De serie heeft bijrollen voor onder andere Adam Scott ( Parks and Recreation ), Laura Dern ( Enlightened ) en Zoë Kravitz ( Californication ).

Big Little Lies werd geadapteerd door David E. Kelley, wiens nieuwe serie Goliath net in première is gegaan op Amazon. De regie in handen was van de Canadese filmmaker Jean-Marc Vallée, bekend van het Oscarwinnende Dallas Buyers Club. Vallée werkte al eerder met Witherspoon en Dern aan de film Wild. De miniserie gaat in 2017 in première op HBO, dat dan helaas niet meer beschikbaar zal zijn in Nederland