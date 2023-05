Dynasty-reboot komt naar Netflix

Netflix heeft de internationale uitzendrechten van de langverwachte reboot van Dynasty weten te bemachtigen.

De Amerikaanse zender The CW is al een hele tijd bezig met de serie en Netflix toonde al vanaf het begin interesse. Het origineel is namelijk wereldwijd bekend en de reboot wordt ontwikkeld door Josh Schwartz en Stephanie Savage. Het tweetal bezorgde The CW al eerder een groot succes met Gossip Girl, dat in Nederland eveneens te zien is bij Netflix. De reboot draait wederom om de rijke familie Carrington en focust zich op de sluwe en charismatische dochter Fallon (Elizabeth Gillies, bekend van haar rol naast Denis Leary in Sex & Drugs & Rock & Roll ). In de serie worden Fallon en haar broer (James MacKay) door hun vader (Grant Show) terug naar Atlanta gehaald, om daar kennis te maken met hun nieuwe schoonmoeder (Nathalie Kelley), die een duister geheim blijkt te bewaren.