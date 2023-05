Donald Glover sluit productiedeal met FX

Na het succes van Atlanta wil zender FX graag verder met Donald Glover. Ze strikken hem voor een exclusieve productiedeal.

Glover begon al op jonge leeftijd als schrijver voor Tina Fey’s 30 Rock , waarin hij af en toe ook een gastrolletje speelde. Zijn doorbraak als acteur volgde toen hij niet veel later werd gecast naast onder andere Joel McHale en Chevy Chase in de sitcom Community. Hij besloot die serie echter vroegtijdig te verlaten, om aan het door hemzelf bedachte Atlanta te werken. En met succes; de serie werd onlangs tijdens de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot Beste Komedie. Glover gaat nu naast Atlanta nog meer nieuwe content ontwikkelen voor FX. Toch zal de zender het voorlopig even zonder hun nieuwe aanwinst moeten doen. Glover werd eerder dit jaar namelijk gecast als een jonge Lando Calrissian, in de nieuwe Star Wars -film over de vroege jaren van Han Solo. Door de productie van de Han Solo-film zullen ook nieuwe afleveringen van Atlanta langer op zich laten wachten, het tweede seizoen verschijnt pas in 2018.