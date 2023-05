Donald Glover produceert Deadpool animatieserie • Nieuws • 11-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Marvel werkt aan een animatieserie over Deadpool. Donald Glover ( Atlanta ) zal aantreden als producent en showrunner.

In de stripboeken van Marvel Comics is Deadpool het pseudoniem van Wade Wilson, een huursoldaat die na een mislukt experiment verminkt achterblijft, maar wel gezegend blijkt met superkrachten. Het eerste seizoen van zijn nog titelloze tekenfilm zal bestaan uit tien afleveringen en moet in 2018 op televisie verschijnen. Vorig jaar kreeg Deadpool voor het eerst een eigen bioscoopfilm, waarin hij werd gespeeld door Ryan Reynolds. De prent was een onverwacht grote hit voor filmstudio Fox. Of Reynolds straks ook in de tekenfilm de stem van de ‘Merc with a Mouth’ zal verzorgen is niet bekend. Reynolds is volgend jaar in ieder geval wel weer te zien in de tweede Deadpool-film. Daarin krijgt hij ook gezelschap van Atlanta-actrice Zazie Beetz, die onlangs werd gecast als Domino.

De Deadpool-serie zal in 2018 te zien zijn op FXX, het zusterkanaal van FX. Donald Glover sloot begin dit jaar een exclusieve productiedeal met FX, waar ook Atlanta te zien is.