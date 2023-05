Divergent-verfilmingen verhuizen naar televisie • Nieuws • 22-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Lionsgate wijzigt de koers van hun serie Divergent -films, gebaseerd op de boeken van auteur Veronica Roth. Het vierde deel Ascendant komt niet meer naar de bioscoop, maar wordt omgezet in een tv-film, die vervolgens de weg vrij moet maken voor een spin-off-serie.

In de eerste drie bioscoopfilms werd de hoofdrol gespeeld door Shailene Woodley. De actrice brak ooit door naast George Clooney in The Descendants van Alexander Payne ( Sideways ) en de Divergent -franchise moest vervolgens voor haar doen wat The Hunger Games eerder deed voor Jennifer Lawrence. Toch liep het anders; na het succes van de eerste twee delen deed de derde film Allegiant het minder goed dan verwacht en regisseur Robert Schwentke zag vervolgens af van de regie van het afsluitende vierde deel Ascendant , dat nu dus een tv-film gaat worden.

Volgens Variety heeft Lionsgate Lee Toland Krieger (die Michiel Huisman regisseerde in The Age of Adaline ) op het oog om de regie van Ascendant op zich te nemen. Er zou momenteel onderhandeld worden met de volledige cast – naast Woodley waren ook Theo James en Ansel Elgort in de films te zien – maar het is nog niet bekend of zij daadwerkelijk zullen terugkeren. Over de spin-off voor televisie is nog minder bekend, behalve dan dat er in Ascendant nieuwe personages geïntroduceerd zullen worden, die vervolgens de overstap moeten maken naar de serie.