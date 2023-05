Derde en laatste trailer voor The Defenders • Nieuws • 18-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alexandra (Sigourney Weaver) licht haar bedoelingen toe in de laatste trailer voor The Defenders.

Alle acht de afleveringen van de cross-over zijn vanaf vandaag te zien op Netflix. In de serie moeten Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) en Iron Fist (Finn Jones) als team hun stad New York bevrijden uit de greep van de door Weaver gespeelde big bad. Daarbij duiken een heleboel andere personages die we eerder zagen in de andere Marvel-series opnieuw op, zoals Elodie Yung (Daredevil) als Elektra, Rachael Taylor ( Jessica Jones ) als Trish Walker, Simone Missick ( Luke Cage ) als Misty Knight en Jessica Henwick ( Iron Fist ) als Colleen Wing. Uiteraard is ook de immer aanwezige Rosario Dawson weer te zien als Claire Temple. En wie weet krijgt het viertal ook nog hulp van The Punisher (Jon Bernthal), die later dit jaar een eigen serie krijgt.

Een tweede seizoen van The Defenders is nog niet officieel, maar in 2018 komen er nieuwe seizoenen van Jessica Jones en Luke Cage. Daredevil en Iron Fist keren pas later terug.