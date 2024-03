Fallen (Sanningen) S01E01: eigenaardige personages NPO , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Carolina Romare / TV4

Een rechercheur uit Stockholm met een mysterieus verleden begint als hoofd van een coldcaseteam in Malmö in het verleden van slachtoffers te graven.

Vanuit Stockholm komt rechercheur Iris (Sofia Helin) terecht in de buurt van Malmö, waar ze een coldcaseteam gaat leiden. Fallen (Sanningen) dompelt de kijker meteen onder in een moordzaak. In een bos nabij de Zweedse stad treffen scholieren een stoffelijk overschot aan dat daar járen onder de grond begraven lag. Het blijkt het lijk te zijn van een tiener die in 2004 vermist raakte. Destijds werd naarstig naar hem gezocht, en werden ook alle betrokkenen stevig aan de tand gevoeld. Nu het lichaam is gevonden, kan Iris het onderzoek weer opnieuw doen, met de kennis en technologie van nu.

Ze moet dus in de gemeenschap waar ze nog maar net is gaan wonen diep gaan graven in het verleden van sommige sleutelspelers, zoals de ouders van het slachtoffer. De vader wil prima meewerken; de moeder wil het verleden liever achter zich laten en oogt meteen nogal verdacht. Parallel aan deze zoektocht ontzegt Iris mensen, zoals een wel erg nieuwsgierige journalist, juist de toegang tot haar eigen verleden. Toch laten de makers her en der cruciale informatie doorsijpelen: Iris’ man werd recent in Stockholm vermoord. Er is geen dader gevonden. Om die reden is ze verhuisd.

© Carolina Romare / TV4

Of is er meer aan de hand? Het personage van actrice Helin gedraagt zich telkens eigenaardig. Zie bijvoorbeeld hoe ze haar handen diep in de mouwen van haar truien verstopt, alsof ze iets wil verbergen. En als ze door een treinstation loopt, dan denkt ze even een bekende uit haar verleden te zien; dat blijkt niet het geval – alsof Iris geesten ziet. Het enige mankement in de pilotaflevering van Fallen is het moment waarop de kids van Iris’ halfzus Kattis (Hedda Stiernstedt) per ongeluk de urn met de as van haar echtgenoot op de grond laten vallen. Qua drama is dat over the top; in een sitcom een platgetreden grap.

© Carolina Romare / TV4

Maar zolang de scenaristen zich focussen op de bal, op de mysterieuze verledens van de personages, intrigeert de serie echter wel.