Deidra & Laney Rob a Train: Ocean Eleven met tieners • Netflix , Recensie • 19-03-2017

De tragikomische young adult-film Deidra & Laney Rob a Train is een nieuw pareltje van Netflix waarin twee zusjes nog maar één ludieke uitweg zien uit hun uitzichtsloze bestaan.

Niemand anders dan zijzelf zorgen voor de zusjes Deidra en Laney, die in een Amerikaans slaapdorpje dromen van een betere toekomst. Hun vader is een ex-junk die nog nooit alimentatie heeft betaald (David Sullivan, Flaked ) en hun moeder, die werkt in een electronikazaak, belandt in de cel als ze op een dag doordraait en een flatscreen-tv kapot gooit. En ze vindt het eigenlijk wel best: 'Ik krijg hier élke dag salade,' vat ze haar zorgeloze verblijf samen. 'En je kan hier óók je nagels laten doen!'

Deidra en Laney besluiten hun lot in eigen hand te nemen en de borg voor hun moeder bij elkaar te sprokkelen door treinen te gaan beroven. De vrachtwagons denderen elke nacht langs hun huis en het blijkt kinderlijk eenvoudig om van elke rit een paar dozen te ontvreemden die ze vervolgens kunnen helen aan een obscuur ex-vriendje. Een Ocean's Eleven met tieners lijkt de film, inclusief de aanstekelijk jazzy soundtrack én de mogelijkheid op méér avonturen met de twee hartverwarmende heldinnen.

Uiteraard komen de meisjes onderweg nog een hoop hobbels tegen, inclusief een gestoorde rechercheur van de spoorwegpolitie (met merkbaar plezier vertolkt door Tim Blake Nelson). Maar het inventieve scenario houdt de toon toch luchtig, mede geholpen door de aanstekelijke energie waarmee grote talenten Ashleigh Murray en Rachel Crow (ex- X-Factor ) hun sympathieke hoofdpersonages spelen. Onder al hun optimisme weet de jonge regisseur Sydney Freeland echter knap een aantal pijnpunten van het Amerika anno nu aan te stippen: een land waarin veel gezinnen amper rond kunnen komen en publieke scholen nauwelijks middelen hebben om de minder welvarende tieners hoop voor een betere toekomst te bieden.

Deidra & Laney Rob a Train, vanaf 17 maart op Netflix